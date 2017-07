Alice Cooper pronašao zagubljenu Warholovu sliku vrijednu 10 milijuna $

Glazba, Kultura, Svijet, Zanimljivosti

Drogirani i bogati

Američki roker Alice Cooper pronašao je zagubljenu sliku Andyja Warhola koju je zaturio prije 40 godina među opremom za pozornicu. Sam Warhol mu je poklonio sliku 'Little Electric Ccair' kad su se sprijateljili 1970-ih, a slična ovakva Warholova slika iz serijala Death and Disaster prodana je 2014. na aukciji za 10,5 milijuna dolara. Kaže Cooper da je zaboravio uopće da mu je Warhol sliku dao, njegov menadžer Shep Gordon kaže - "bilo je to rock'n'roll vrijeme, nitko od nas nije razmišljao ni o čemu", a i da nisu znali da bi slika mogla toliko vrijediti, "Andy Warhol tad još nije bio ''Andy Warhol'". Stručnjak za Warhola Richard Polsky potvrdio je autentičnost slike. » Guardian