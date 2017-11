Amanda Palmer obradila pjesmu Pink Floyda

Glazba

Majka i glazbenica

Amanda Palmer napravila je obradu pjesme Mother Pink Floyda ( ovdje original ), za koju kaže da je posvećena aktualnoj vlasti u Americi. Kako kaže tekst pjesme: You will not build walls in your children's hearts. Video je u potpunosti financiran od strane ljudi koji Palmer podržavaju na Patreonu. Naime, glazbenica je pokazala srednji prst industriji i odlučila ovisiti o podršci fanova, a s obzirom da i dalje stvara, čini se da taj model funkcionira. » BoingBoing