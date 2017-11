Svijet, Televizija

My precious

Amazon je objavio kako je otkupio prava za snimanje TV serije po poznatoj knjizi J.R.R. Tolkiena. Navodno je u planu snimanje nekoliko sezona. No ono što intrigira i pomalo zbunjuje je najava da će serija biti prequel radnji iz The Lord of the Rings, a ne priča koju publika već dobro poznaje. » The Verge