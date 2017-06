Američki startup najavio kraj ere - ponudio besplatan prijenos novca

ICT, Internet, Svijet

Prekogranični transfer novca trebao bi biti besplatan baš kao što je to slanje "prekograničnih" mejlova, misao je vodilja startupa Circle Internet Financial Ltd. , koji ju je od prošlog tjedna i ostvario pokrenuvši prvi servis u Europi i Americi za prebacivanje sredstava bez naknade. Nova usluga dio je fintech ideja koje pokušavaju potisnuti tradicionalne financijske institucije, a koristi se peer-to-peer i blockchain tehnologijom, koja se pojavila zajedno s valutom bitcoin. Circle je u 2016. godini obradio transakcije u vrijednosti od jedne milijarde dolara udeseterostručivši svoju korisničku bazu u nešto više od godine dana. Startup kaže da je usluga apsolutno neprofitna i da će takva ostati. » Lider