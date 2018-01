Amerika se smrzava, temperature pale i do 40 stupnjeva ispod nule

Svijet

Smrzavica

Veći dio istočne obale SAD-a, od sjeverne Floride preko New Yorka do Nove Engleske, jučer su pogodile polarne hladnoće do 40 stupnjeva ispod nule. Snježna oluja donijela je sa sobom vjetrove brzine 113 km/h i snježne nanose od više od pola metra. Vlasti su zbog mećave u četvrtak i petak zatvorile stotine škola, glavne zračne luke i željezničke veze. Zabilježeno je najmanje 18 smrtnih slučajeva. » Slobodna