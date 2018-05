Amerikanci već 35 godina kupuju sve veće kuće, iako su i dalje samo u kuhinji i pred TV-om

Svijet, Zanimljivosti

Kvadrat kuće je jedno lijepo putovanje

Od 1978. do 2015. godine medijalna veličina kuće za jednu obitelj u SAD-u rasla je svake godine dok nije došla do rekordnih 228 kvadratnih metara. Međutim, veliku većinu vremena obitelji provode u kuhinji i ispred televizije, a zaobilaze blagovaonicu i verandu, što znači da većina obitelj zapravo baca novce na prostor koji im ne treba, piše Market Watch . "Malo tko od nas kupuje prostor koji mu je potreban. Zaboravite savjet prodavača nekretnina da trebamo 'kupiti kuću onoliko veliku koliko si možemo priuštiti'. Radije kupite onoliko veliku kuću koliko vam je potrebno. Više ne znati automatski bolje, više jednostavno znači - više", piše na blogu Get Rich Slowly