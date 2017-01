Analitičarka. Bolnice nisu službe koje bi trebale ostvarivati profit, kao ni vatrogasci

Hrvatska

"Bolnice ne bi trebale biti rastrošne, to se podrazumijeva, no od njih se ne može očekivati da ostvaruju prihod. Očekivanja takvog tipa su jednostavno neprimjerena, javna bolnica ne služi tome, kao što ni vatrogasci ne služe ostvarenju profita, i valjda je to svima jasno, jer te službe nisu mišljene tako", kaže Snježana Ivčić, analitičarka javnog zdravstva i zdravstvene politike, u intervjuu za Novosti