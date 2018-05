Ante Tomić: Bernardićev poziv na izbore - posljednji čin nevoljnika koji je spoznao svoj besmisao

Hrvatska, Politika

Klasa besmisao

Ono što Bernardić sad predlaže meni se čini kao posljednji čin jednog nevoljnika koji je napokon spoznao svoj besmisao, osvijestio da je promašen, beznadan vođa, neizlječivo netalentiran za politiku, da nema, na koncu konca, više nijednog prijatelja i da bi to mučenje trebalo jednom zavazda prekinuti. Kad bolje pogledate, do jedan uvjet za političku eutanaziju on ispunjava, jedino nije jasno zašto bi ga čitav SDP u tome morao slijediti, ili zašto bi se u njegovo samoubojstvo uključivali glasači, štampali se milijuni listića, lijepili plakati, okupljali birački odbori i Državno izborno povjerenstvo? - piše Ante Tomić o pozivu Davora Bernardića na izbore.