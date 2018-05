Ante Tomić: 'Hvala Bogu pa imamo humanista i vizionara iz Ogorja koji priključuje Italiju Dalmaciji

Blogovi

Že-le! Že-le!

Evo što kaže Željko Kerum kako ga čuje Ante Tomić: "Još dok san iša u školu meni to nije bilo pravo", dovikuje Kerum da nadglasa brujanje velikog žutog bagera. "Kad je učiteljica tumačila da je na Zemlji sedandeset jedan posto mora i dvadeset devet posto kopna, ja san reka: 'Malo! Malo je to, drugarice učiteljice.' I sve otad san razmišlja kako bi ja to moga popravit, a još kad je krenila ova pizdarija sa globalnin zatopljenjen, vidin, nema se više šta čekat. Nasipaj, brajo, koliko god moreš i ne moreš!" » Jutarnji