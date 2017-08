Ante Tomić: Koji je smisao hodočašća?

Hrvatska

Proleteri i vjernici

"Ako je Bog sveprisutan, uvijek Ga jednako ima u svakoj točki svemira. Koji je smisao hodati čitavu noć uz rub ceste od točke A do točke B, u nekakvom marijanskom svetištu? Što god bilo, nije ovo samo kršćanski običaj. Jednako kao što vi hodočastite u Međugorje, Sinj ili Lourdes, ili kao što se pravoslavni vjernici mole na grobu svetog Vasilija Ostruškog, milijuni se muslimana iz cijeloga svijeta slijevaju u Meku i Medinu. Nije to čak ni religijska osobitost, jednako su činili i komunisti. Kad vidite vjernike kako hodaju do Sinja ili Marije Bistrice, sjetite li se stotina onih omladinaca, vojnika, udarnika i proletera koji su nekad, i po kiši i po žegi, i snijegu i vjetru, iz cijele Jugoslavije pješke stizali na grob voljenog maršala?", piše Ante Tomić. » Slobodna