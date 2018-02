Ante Tomić: Nebojša Glogovac bio je đavolski duhovit, neviđena bitanga

Film, Hrvatska, Kultura

Posljednja uloga

"Kad dobri glumci čitaju vaše dijaloge, to je najljepša nagrada vašem poslu... Zaista, nikad ja nisam bio tako dobar pisac nego kad me je Nebojša Glogovac govorio", piše Ante Tomić o nedavnom preminulom glumcu i ovako ga opisuje: "Bio je đavolski duhovit. Onako kako to samo najbolji znaju, kao nemarno i nehotično. Neviđena bitanga". 20-ak dana prije smrti Glogovac ga je nazvao i rekao da će sve biti u redu - "naprosto je odglumio kako je sve okej. Bila je to njegova zadnja velika uloga, da mu se prijatelji ne brinu".