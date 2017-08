ICT, Internet

Ne ostane ništa

Web stranica Mute.life popisuje 100 ključnih riječi za koje su glasali posjetitelji. Instaliranjem u knjižne oznake preglednika (Google Chrome) dolazi do automatskog dodavanja tih 100 ključnih riječi u vašu mute listu riječi za Twitter. Očekivano na listi se nalaze riječi poput "Trump","racial" ili "far right". » TechCrunch