Australija: Svećenici moraju prijaviti zlostavljanje za koje čuju na ispovijedi

Tajna nije važnija od djece

Katolički svećenici moraju prijaviti zlostavljanje djece koje im netko ispovijedi, u suprotnom ih treba kazneno prijaviti, kaže se u istrazi o zlostavljanju u crkvi u Australiji. Jedan je to od 85 prijedloga proizašlih iz velike istrage u kojoj se čulo grozne priče o zlostavljanju, o čemu vlasti nikad nisu obaviještene. Istražno tijelo Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse počelo je raditi 2013. i javile su im se tisuće žrtava, sastavili su prijedloge i danas predložili promjene australskog kaznenog zakona. Između ostalog predlažu da se osobu koja "zna, sumnja ili bi trebala posumnjati" da je dijete seksualno zlostavljano treba kazneno goniti. Crkva je već najavila da će se suprotstaviti promjenama. » BBC