Autonomna vozila zbunjuju vozače i plaše osiguravatelje

Automobili, ICT

Ipak ne voze sama

Autonomni automobili, barem kratkoročno, mogli bi vožnju opasnijima jer ljudi još ne razumiju tehnologiju. Britanske tvrtke za auto osiguranje nazivaju to "autonomnom dvosmislenosti". Tvrtke kao što su Audi, Cadillac, Mercedes-Benz, Tesla i Volvo će uskoro ponuditi vozila koja obavljaju dio vožnje za vozača. No udruženje britanskih osiguravatelja tvrdi da vozači ne razumiju ograničenja tih polu-autonomnih sustava i vjeruju da je njihov automobil sposobniji nego što to zapravo jest. Takvi sustavi obično zahtijevaju jasno označene linije trakova, relativno lijepo vrijeme i, najvažnije - pozornost vozača u slučaju da nešto krene naopako. » Wired