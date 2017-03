Autor: Kako nas tehnologija čini debelima, lijenima i lošeg zdravlja

Društvo, Lifestyle, Svijet

Život u pametnoj pećini

Uskraćeni za izlaganje ekstremnim temperaturima, stresu i nelagodi naše tijelo gubi sposobnost prilagodbe. Naša biološka snaga, vještine i ključne funkcije propadaju jer im okoliš ne daje znak za pokretanje, piše Scott Carney u svojoj knjigi What Doesn’t Kill Us gdje istražuje koliko je široko prihvaćanje tehnologije utjecalo na čovjekovo zdravlje. "Ugoda za koju nije potreban trud učinila nas je debelima, lijenima i sve lošijeg zdravlja", kaže on i nudi savjete, i to ne neke ekstremne - malo vježbanja, tuširanja mlakom vodom, smanjeno grijanje, malo aktivnosti prije doručka... » Outside