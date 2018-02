Banka za međunarodna poravnanja: Bitcoin je kombinacija balona, Ponzijeve sheme i katastrofe za okoliš

Gospodarstvo, Svijet

Gore ne može

Bitcoin se prometnuo u "kombinaciju balona, Ponzijeve sheme i katastrofe za okoliš", rekao je Agustin Carstens, glavni direktor Banke za međunarodna poravnanja, središnje banke svih središnjih banaka svijeta. Njemu su kriptovalute problem jer da bi mogle potkopati povjerenje javnosti u sav financijski sustav. Bitcoin je jučer ujutro bio pao na 6.000 dolara , no onda je, nakon šest dana pada, počeo rasti i do popodneva došao do 7.700 dolara. » CNBC