Bare: Morao sam pobjeći od popularnosti

Teške faze

"Fakat nisam volio popularnost kakva me stigla s ‘Teškim bojama’ pa sam namjerno uzeo dužu pauzu da se sve to malo ohladi i da mogu napraviti posve drugačiji album”, kaže Goran Bare o svom novom albumu Nuspojave (potpisao ga s Goran Bare & Majke) u intervjuu Jutarnjem . Priča da je podijelio većinu imovine - uključujući ploče i gramofon - "Moram biti mobilan, ruksak na leđa i šibam po gradu gdje stignem ili da sam momentalno spreman na selidbu, k’o vojnik, uzbuna i na marš". Objašnjava da na naslovnici albuma nosi maramu na glavi od koje se radi turban - "gadi mi se Amerika i njena politika vječitog ratovanja za naftu i druge biznise". Trenutno mu je filozofija: "Ljubav i istina neka me vode, da pjevam svoju pjesmu slobode”. Ovdje nova pjesma 'Ljubav krvari'.