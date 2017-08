BBC: 100 najboljih komedija svih vremena

Film, Svijet

Sreća, smijeh, veselje...

BBC je pomoću 253 filmskih kritičara iz 52 države sastavio listu 100 najboljih komedija svih vremena, pri čemu su od kritičara tražili da biraju filmove koje oni vole, a ne neke koji bi udovoljavali kojekakvih kriterijima. To znači da ima svega na listi, poput Tarantinovog Pulp Fiction , a i nekih novih filmova, poput Toni Erdmann Ovdje lista svih 100, od prvoplasiranog Some Like It Hot Billy Wildera do posljednjeg The King of Comedy Martina Scorsesea, a ovdje pojedinačne liste svih kritičara.