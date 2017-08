Televizija

Reality TV

Online kanal BBC Three kreće s emitiranjem nove serije pod nazivom Croatia 2017: The Brits Are Coming . Reality show će pratiti partijanje grupe mladih Britanaca na Zrću. Jedan od sudionika nada se da će konačno okončati ljubavni trokut, a drugi prvi put putuje u inozemstvo bez roditelja. Među ostalim članovima "ekipe" su i poznati DJ-evi. » N1