Bertrand Russell: Ljubav i znanje kao smisao života

"Tragao sam za znanjem. Želio sam da razumijem ljudska srca. Želio sam saznati zašto zvijezde sjaju. Tragao sam za ljubavlju, jer prije svega, ona donosi ushićenje; tako snažno ushićenje da bih često žrtvovao ostatak života za nekoliko sati ove radosti. Ljubav i znanje su me uzdizali ka nebesima onoliko koliko su mi bili dostupni. To je bio moj život. Smatram da je bio vrijedan življenja, i rado bih ga proživio ponovo da mi se za to ukaže prilika", pisao je britanski filozof Bertrand Russell u svojoj autobiografiji pod nazivom.