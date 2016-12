Bešker: Trumpov trijumf, konačna potvrda da živimo u dobu laži

Politika, Svijet

Kralj lažova

"Trump je apsolutni rekorder u broju neistina ulovljenih na PolitiFact.com , no ne prestaje iz tjedna u tjedan proizvoditi veću količinu javnih laži nego sva ostala američka politička scena zajedno, ali to ne da mu se nije obilo o glavu, nego je nedvojbena baza njegova političkog uspjeha. On je korifej doba velike laži u koje smo uklizali a da nismo pravo ni primijetili kada, od laganja, preuveličavanja, podcjenjivanja i ponižavanja napravio brend, sagradio brdo na koje se popeo i odozgo zasuo verbalnim ekskrementima sve i sva. I tako pobijedio", piše Inoslav Bešker. » Jutarnji