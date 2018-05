Besplatan prijevoz za sve Estonce

Politika

Tko se vozi taj i troši, čemu karta

Svi će se Estonci moći od 1. srpnja besplatno voziti u svojim lokalnim autobusima, što su dosad mogli stanovnici glavnog grada Tallinna još to od 2013. godine, a zato jer su vidjeli da se to isplati. Veli neki šef Estonac: "Dobra je stvar da najviše koristi od toga imaju oni s nižim i srednjim primanjima, no besplatan javni prijevoz stimulira pokretnost i bogatijih. Jednostavno više odlaze u restorane, barove, kina pa konzumiraju više domaćih roba i usluga." » Večernji