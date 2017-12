Hrvatska

Govori u snu

"Učiteljica Smilja prozvala je mene i pitala me: Robi, kako se zove to kad cili hrvacki narod udruženo širi istinu o domovinskom ratu? Ja sam pomislijo: Zove se udruženi zločinački pothvat! Samo nisam to rekao jer pošto sam čvrsto spavao", piše Robi K. u komentaru posljednjih dogašaja na haškom sudu. » Peščanik