Bilježnica Robija K.: Božićna ispovjed

Veliki grijesi

Meni je moja mama naredila da prije Božića idem se ispovidit kod fra Ive u Gospe od Cukra. Fra Ive je rekao: Neću sad da mi drobiš di si se drpa, di si se drka, di si gleda gole ženske na internetu, i te stvari! To su piz*arije! I Svevišnjeg i mene boli nika stvar! Oću da ispovidiš samo ozbiljne grije! Kapito? Ja sam pokunjio se i rekao sam: Iša san na vjeronauk! Fra Ive je poskočijo na katrigi: Molin?! Ne mogu virovat, majkemi! Dite od devet godina da ide na vjeronauk! To bi čak i za neku punoljetnu konjusinu bija kapitalan grij! Kad ideš na vjeronauk, to je isto ka da ideš u kurbaluk! Samo šta u kurbaluku ti nešto krešeš, a na vjeronauku tebe krešu u mozak! Onda sam ja promuckao: A evo, kajen se", ispovijeda Robi K. » Peščanik