Bilježnica Robija K.: Jadna Marija

Tko ju pita?

"Gospodnetićka je rekla: Ne kužin zašto je Crkva toliko na*rkana na pobačaj? Šta joj to toliko smeta? Mama je rekla: Eeee, lipa moja, aj časkom zamisli da je Marija pobacila i da nije rodila onog klipana, ne bi bogami bilo ni Crkve ni vjerskih zajednica, jel tako? Mogli smo izbjeć dvi iljade godina horora i užasa! Gospodnetićka je mašila se za londoner i rekla je: Ako je zabrana pobačaja već jednom dovela do strašne tragedije i kataklizme, zašto opet oće ponovit istu grešku? Mama je rekla: Ne misle oni da je to greška! Dok god Marija nema izbora! Jer najglavnija stvar u svemu je da Mariju niko ništa nije pita! Bezmalinovićka je vrtila sa glavom: Jadna Marija...", piše Robi K. » Peščanik