Bilježnica Robija K.: Tonino i Franino

Hrvatska, Politika

Strašila

"Ja sam mog dida pitao: Dida, koji je ono barba u barba Toninovom vinogradu? Dida je rekao: Ne vidin baš najbolje, al odavde mi sliči na ustašu! Ja sam pitao: Šta je to ustaša? Dida je rekao: Ustaša je, unukiću, greška u procesu evolucije! Onda smo mi dva ugibali u barba Toninov vinograd. Onda je dida barbi rekao: Franino! Pa di si se naša u ustaškoj uniformi šetat u Toninovom vinogradu, čoviče božji! Vidi li te on, spičićete iz lovačke trista posto! Barba Franino je rekao: Pa on mi je i reka da mu stojin u vinogradu! Da mu strašin tice!", piše Robi K. » Peščanik