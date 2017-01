Bio je ovo šesti uzastopni poraz Hrvatske u polufinalima

Hrvatska, Sport

Loši pod pritiskom

Poraz od Norveške u polufinalu Svjetskog prvenstva u Francuskoj bio je šesti uzastopni poraz hrvatskih rukometaša u polufinalu na velikim natjecanjima - posljednji put do finala su stigli 2010. na Europskom prvenstvu u Austriji. "Ponosan sam na ovu borbu... Zlaja je naša mala mašina i ima punu podršku svih igrača", rekao je kapetan Domagoj Duvnjak poslije utakmice i Horvatovog promašaja u 60. minuti pri 22:22 ( video ). "Nikad nisam imao priliku pucati tako važan penal, no to nije opravdanje za promašaj. Teško mi je što sam fulao", rekao je Horvat . Danas Hrvatska igra protiv Slovenije za broncu (u 20:00).