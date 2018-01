Bitcoin i groznica brze zarade

Društvo, Svijet

Puni se balon

Poznati američki ekonomist Jeffrey Sach smatra da je bitcoin privlačan zato što omogućava anonimnost. No to je i njegova slabost- ne zna se tko stoji iza bitcoina i ostalih kriptovaluta, a ne postoji institucija koja ih štiti u slučaju katastrofe. Kada jednoga dana dođe do financijske panike bitcoinu će se strmoglaviti vrijednost. Mnoštvo ljudi, koji danas nerijetko podižu kredite da bi se upustili u trgovinu bitcoinom i zaradili, moglo bi ostati osiromašeno. Bitcoin podsjeća na zlatnu groznicu u Americi u 19. stoljeću, oko njih je stvoren jedan od najvećih financijskih mjehura u povijesti, veći od mjehura dionica na burzama uoči ekonomske krize iz 1929. te krize iz 2008. » Novi list