Bitcoin je trebao zamijeniti financijsku industriju, a samo ju je kopirao

Društvo, Gospodarstvo, Internet, Svijet

Kriptobalon

Kreator bitcoina Satoshi Nakamoto 2008. je godine napisao kanonski dokument o ovoj kriptovaluti rekavši da je to "novi elektronički gotovinski sistem koji je posve peer-to-peer, bez treće strane". No, piše The Outline , većina bitcoinove današnje ekonomije antiteza je premisi bitcoina. Sistem kojim se htjelo zaobići vlade, bankare i korporacije danas je shema za brzo bogaćenje bez onih anarhističnih karakteristika te je stvorio sekundarnu ekonomiju s financijskim malverzacijama sličnim onima koje su dovele do globalne financijske krize.