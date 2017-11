Bitcoin prešao 10.000 dolara

Gospodarstvo, Svijet

Vidimo se na 40 tisuća

Bitcoin je prešao novu psihološku granicu - danas je premašio vrijednost od 10.000 dolara za jedan bitcoin, pri čemu ne pokazuje znake zaustavljanja, dugoročno gledano. Brzina kojom je Bitcoin došao do 10.000 dolara ja zadivljujuća - početkom godine vrijedio je 1.000 dolara, proteklog tjedna držao se na 8.000 dolara, u subotu je došao do 9.000 dolara, jutros je skočio na 10.009 dolara za jedan bitcoin, da bi onda doduše pao ispod ovog praga ( Daily Mail ). Inače, menadžer hedge fonda Fortress Michael Novogratz procjenjuje da bi do kraja 2018. bitcon mogao doći do 40.000 dolara ( CNBC ). Inače, bitcoinom se trguje u vrijednosti od oko 2 milijarde dolara dnevno, a u 24 sata prije dosezanja vrijednosti od 10.000 dolara protrgovalo se bitcoinima u vrijednosti 5 milijardi dolara ( Coin Telegraph ).