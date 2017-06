Biti pjesnik na Instagramu

Internet

Instant slava

Prije sedam godina Thom Young, pjesnik iz Teksasa, odlučio je koristiti Instagram kao platformu na kojoj će objavljivati svoje radove, kao što je vidio da to čine i drugi. No ubrzo je postao frustriran jer je primjetio da duge pjesme ne dobivaju toliko pozornosti kao kratki, po njegovom mišljenju, banalni stihovi tzv. pop pjesnika. Stoga je i on počeo pisati na isti način i odmah dobio gomilu fanova. On kaže da su njegove pjesme satira. » PBS