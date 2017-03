Bivši ravnatelj: DORH je politiziran; SDP: Odsad drugačije

Društvo, Hrvatska, Politika, Pravo

Lutke na koncu

DORH je politiziran htjeli mi to priznati ili ne, rekao je odvjetnik i bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer sinoć u Otvorenom ( ovdje snimka). Novinar Jutarnjeg Dušan Miljun smatra da idućih dana neće doći do traženja ostakve ravnatelja DORH-a Dinka Cvitan, a Žganjer kaže da se ne boji za njegovu sudbinu jer on u protekloj godini ima 95% osuđujućih presuda. SDP-ov Arsen Bauk rekao je kako će ubuduće tražiti drugačiji pristup kad se bude tražilo skidanje imuniteta saborskim zastupnicima jer da su se opametili na aferi dnevnice. » HRT