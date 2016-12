Blagdanska potrošnja: Do prekjučer potrošili 10 milijardi kuna

Gospodarstvo, Hrvatska

Sveti konzument

Hrvatski su potrošači od 26. studenog do 20. prosinca potrošili 10,2 milijarde kuna, što je 3,53% više nego u istom razdoblju lani (tada potrošili 9,85 milijardi), uz istovremen pad broja izdanih računa, što navodi na zaključak da se sve više kupovina obavlja na jednom mjestu. Kako je do kraja prosinca još više od tjedan dana, ako se nastavi dosadašnji prosjek dnevne potrošnja od 400 do 500 milijuna kuna, ukupna brojka mogla bi premašiti 11 milijardi kuna. Petak je dan kada se najviše troši, a nedjelja najmanje. » Poslovni