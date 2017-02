Lifestyle

Ono bitno je očima nevidljivo

"Biti svoj. Nije to tako lako, a često je i mnogima nedostižno. Dok ispoštujemo sve nametnute norme života, on prostruji i nekako protutnji pokraj nas. I gdje si bio – nigdje, šta si radio – ništa. Zato se pozabavite generalkom sami sa sobom, iako to nije lak posao", piše blogerica za Buku