Bogdan: Svaki glumac voli tamne uloge

Film

Negativci se bolje zabavljaju

"Mislim da svaki glumac voli takve tajanstvene uloge, onkraj tamne po moodu uloge jer su zanimljivije od prozaičnih, svijetlih. Kako sam se pripremao? Nisam ništa pretpostavljao, vidio sam gdje će to otići. Nakon što sam pročitao scenarij zaintrigiralo me kako negativnom liku dati dimenziju čovječnosti. Puno sam radio s Brankom Schmitom na scenariju, bilo je predivno surađivati s njim. Samo rad s njim je bio ogromna priprema za ulogu. Pristupio sam liku bez osuđivanja, kao kroz neko promišljanje. Mislim da u životu treba o svemu promišljati. Ne bi trebale postojati teme koje zaslužuju osudu a priori. Sve je podložno ispitivanju, vaganju nečega. Zanimalo me što se takvoj osobi u glavi događa", kaže Goran Bogdan o ulozi svećenika pedofila u filmu Agape