Pune se proračunske rupe

Ministarstvo turizma priprema izmjene svih turističkih zakona, a prioritet ima Zakon o boravišnoj pristojbi, koji bi trebao biti gotov do sredine srpnja kako bi do tada mogla biti donesena i nova uredba za 2018. o visini boravišne pristojbe. Nove cijene trebale bi iznositi između 2 i 3 eura ili od 15 do 20 kuna, dok je dosadašnji maksimalni iznos bio 7 kuna. » Novi list