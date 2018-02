Boris Jokić: Hrvatska se nada zove Baba i dolazi iz Alžira

Društvo, Hrvatska

O izbjeglicama i nedostatku radne snage

"Te nedjelje u 16:14 ulazna vrata zgrade u kojoj radim otvorio je muškarac u dvadesetim godinama. Odjeven u trenirku i dres nogometnog kluba Chelseaja. Alžirac. Nije se raznio. Nije me, niti ikog mojega, silovao. Nije me izbo nožem, ni udario. Nije me čak ni opljačkao. Utvrdio mi je vjeru u ljude i dao nadu za Hrvatsku. Pomogao mi je nositi pakete upitnika. Kada smo sve prenijeli, rekao je 'goodbye - bok'. Pokazao sam mu da pričeka. Otišao sam u sobu i izvadio 50 kuna iz novčanika i uzeo jabuku sa stola. Rekao sam: 'This is for you' te pružio novčanicu i voće. Uzeo je samo jabuku", piše Boris Jokić za T-portal