Box office: 'Despicable Me 3' u svijetu za vikend zaradio 171 milijun dolara

'Despicable Me 3' bio je najgledaniji film u svjetskim kinima proteklog vikenda sa zaradom od 171 milijun dolara, od čega 75,4 milijuna u SAD-u i još 95,6 milijuna u ostatku svijeta ( trailer ). Kritičari kažu da su Gru i njegovi malci gledljivi (trenutno 63% na Rotten Tomatoes ). Igra u Hrvatskoj. Drugi najgledaniji u Americi bio je 'Baby Driver' s 30 milijuna ( trailer ). Film je režirao Edgar Wright, redatelj 'Shaun of the Dead' i 'The World’s End', glume Ansel Elgort, Jon Hamm, Jamie Foxx i Eiza González, kritičari ga nahvalili ( 91% ). a u Hrvatskoj je prikazan neki dan, na Fantastic Zagreb Film Festivalu . » Hollywood Reporter