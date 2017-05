Box office: Novi 'Alien' najgledaniji, kritičari kažu da je dobar

Film, Svijet

Prvi putnik

Ridley Scottov novi film 'Alien: Covenant' bio je najgledaniji proteklog vikenda u sjevernoameričkim kinima gdje je zaradio 36 milijuna dolara ( trailer , 73% na RT ), što je bilo dovoljno za prvo mjesto box-officea, ali ispod očekivanja ('Prometheus' 2012. zaradio 52 milijuna). Disney-Marvel koprodukcija 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' drugi je s 35 milijuna dolara i sve skupa zarađenih 730 milijuna u cijelom svijetu u tri tjedna ( trailer 81% ). 'Alien: Covenant' dosad je u cijelom svijetu zaradio 117 milijuna dolara (koštao 97). Sljedeći na box-officeu su dječji filmovi - tinejdžerska romantična drama 'Everything, Everything' ( trailer 44% ) te ekranizacija dječje knjige 'Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul' ( trailer 19% ). » Hollywood Reporter