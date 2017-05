Box office: 'Pirati s Kariba' najgledaniji, 'Baywatch' prošao jadno

Film, Svijet

Odlazak na more - u kino...

Peti film iz serijala o Johnnyju Deppu s dreadlocksima 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' bio je najgledaniji u američkim kinima gdje je zaradio 62 milijuna dolara od prodaje ulaznice u svom prvom vikendu prikazivanja ( trailer , 32% na Rotten Tomatoes ). Veliki su to novci općenito, ali drugo najlošije otvaranje za ovu franšizu u Americi, no utjeha stiže iz ostatka svijeta gdje je zaradio oko 300 milijuna dolara (koštao 230 milijuna). Novi u kinima je i 'Baywatch', e, to je baš promašilo - zaradio je 18 milijuna dolara (koštao 70), a i kritičari su ga pokopali ( trailer 19% ). » CBS news