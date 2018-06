Božinović u Nu2: Hrvatska može kontrolirati granice

Aleksandar Stanković razgovarao je sa Ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem o novoj izbjegličkoj krizi, o odnosima predsjednice republike i premijera, o stanju u HDZ-u, o stanju u policiji i kakve je to pouke policija izvukla iz incidenta sa migrantima kod Srba. Rezime: "Hrvatska ima obučene službenike i to smo dokazali s granicom sa Srbijom. Ta granica je opremljena što se tiče tehničkih sredstava, infrastrukture, broja policijskih službenika, i to je jedan od razloga zašto se ruta preusmjerila prema BiH. Hrvatska je dobar primjer i percipira se kao država koja je u stanju kontrolirati vlastite granice. Prije svega naša je zadaća zaštita hrvatskih granica i od toga nećemo odstupiti." Cijelu emisiju i dijelove transkripta možete naći ovdje (HRT)