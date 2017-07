Branitelju koji se odrekao mirovine država ovršuje kuću

Gospodarstvo, Hrvatska

Nije pitao na vrijeme

"Da je 1994., kada se razvojačio, kao što su to mnogi drugi učinili, Vinko Živković, kome je tada bilo 39 godina, otišao u vojnu mirovinu i da mu je penzija bila šest tisuća kuna, koliko je tada mogao ostvariti, do danas bi od države, odnosno njenog mirovinskog fonda, dobio više od 1,6 milijuna kuna. No, želio je raditi ono što najbolje zna i čime se bavio prije rata: obrađivati zemlju i biti koristan sebi i društvu. Danas, 30-ak godina kasnije, prijeti mu ovrha. Država bi mu mogla uzeti kuću i naplatiti 395.081,75 kuna duga (od čega su kamate 249.584,47 kuna) što poreza, što doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, jer to kao vlasnik OPG-a nije plaćao. Ovrha mu visi nad glavom. Živković je pisao uglednicima poput Josipa Bozanića i ministra Zdravka Marića no bez odgovora., piše Telegram