Brat ministra Marića imenovan direktorom u HŽ-u

Hrvatska, Politika

Goranovo proljeće

Svetimir Marić, brat ministra državne imovine Gorana Marića, imenovan je članom Uprave Tehničkih servisa željezničkih vozila , što je komentirao Mislav Bago: "Ako ministar Marić uletava u sektore drugih ministara da oni to ne znaju, onda je to veliki problem za Vladu i premijera". O nepotizmu: "Danas je to nečiji brat, sutra bi to mogao biti bratić ili sestrična, pa punica pa šogorica... Premijer mora podvući crtu, mora stati i jasno poručiti kako nema ljude s iskaznicama i izbaciti rodbinu iz uprave". O cijeni plina koja će, za građanstvo ostati jednaka, Bago ocjenjuje da će je platiti HEP, što bi bilo 240 milijuna kuna gubitaka . » Dnevnik.hr