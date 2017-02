Zanimljivosti, Znanost

Čitajmo misli

Brazilski znanstvenik Miguel Nicolelis posljednih desetak godina testira telepatske teorije uz pomoć majmuna. Na temelju svojih istraživanja on je došao do zaključka kako bi ljudi uskoro mogli komunicirati bez upotrebe riječi, i to spajanjem svojih mozgova. Eksperiment je već uspio na majmunima i štakorima. » RTL vijesti