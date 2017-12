Bruto inozemni dug pao više od 9 posto

Gospodarstvo, Hrvatska

Ali je i dalje dug

Bruto inozemni dug Hrvatske iznosio je krajem kolovoza 39,6 milijardi eura, što je 4,1 milijardu ili 9,3% manje nego u istom lanjskom mjesecu. To je ponajviše posljedica razduživanja države, navodi se u analizi RBA. Dodaje se i to da je Hrvatska u studenome iskoristila povoljne uvjete na europskom tržištu kapitala te je izdala 1,275 milijardi eura euroobveznica, uz prinos od 2,953% i dospijeće u siječnju 2030., što je do sada najpovoljnije zaduživanje Hrvatske na međunarodnim tržištima kapitala. » HRT