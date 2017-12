Burilović iz HGK: Nitko u nagodbi s Agrokorom neće biti dobitnik

Gospodarstvo, Hrvatska

Zbrajanje štete

"Situacija u Agrokoru bitno je utjecala na gospodarstvo i ostat će najveći izazov i u 2018. Dobro je što je Vlada donijela lex Agrokor jer je to bilo jedino moguće rješenje da se spriječi kolaps gospodarstva. Sada slijedi proces nagodbi, koji, očekivano, neće biti ni jednostavan ni lagan. Mora se sjesti za stol i razgovarati. To je u interesu svih uključenih i ukupnoga gospodarstva. Svi moraju shvatiti da je to proces u kojem nema dobitnika, odnosno da će svi imati određene gubitke. Budući da Agrokor zauzima 30 posto u ukupnoj trgovini Hrvatske, jasno je koliko je važno da se nađe rješenje koje će sačuvati hrvatsku policu, odnosno domaću proizvodnju i radna mjesta", kaže Luka Burilović, čelni čovjek Hrvatske gospodarske komore. » Jutarnji