Čačinovič: Nisam titoistkinja već socijalistkinja

"Nedovoljno dobro društvo"

"Jako me zabrinjava što ljudi nemaju predodžbu što bi to bilo u njihovom interesu, nemaju predodžbu o svojim pravima – da su pozvani da politički djeluju. Taj antipolitički resantiman s onim velomišćanskim ‘neću politiku u svoju butigu’ je najgore što se moglo dogoditi. Moje političko osvještavanje je počelo 1960-ih godina. Ono što me zanima nisu Titov lik i djelo, već olako napuštanje nekih dobrih sadržaja i načina života iz doba socijalizma. Moje političko osvješćivanje je dakle bilo antititoističko, ali iz lijevog spektra, nipošto u duhu koji promiču Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih. A tu je poziciju danas, vjerujte mi, vrlo teško nekome objasniti", kaže uskoro umirovljena profesorica Nadežda Čačinovič koja punih četrdeset godina predaje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. » Novosti