Najstariji zanat

Zahvaljujući Internetu žene se prostituiraju više no ikada, a prosječna cijena seksualnih usluga zadnjih je 15 godina u SAD-u porasla za 38 posto. čak 80 posto prostitucije danas se dogovara online. Web oblikuje novu vrstu seksualnih radnica koje zovu 'tihom većinom': nezavisne su, obrazovanije od uobičajenih kolegica s ulice, osnovni su to zaključci ekonomista sa Sveučilišta West Virginia, Gregoryja DeAngela, na temelju 17-godišnjeg praćenja The Erotic Reviewa, američke žute web stranice za oglašavanje ilegalnih seksualnih usluga. Sa druge strane diskretni susret online prostitutke s nepoznatom osobom može značiti katastrofu. » T-Portal