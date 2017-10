Cate Blanchett: Žene koje izgledaju seksi ne znači da te žele poseksati

Društvo, Lifestyle, Svijet

Lijepo rečeno

"Prave ikone stila su one žene koje znaju da ono kako izgledaju nije ono što one jesu, nego samo njihov produžetak" - rekla je glumica Cate Blanchett preuzimajući nagradu za "ikonu" na nagradama InStyle gdje je pozvala na kolektivno samopouzdanje kroz modu. Bila je skroz izravna i prozaična ovako se izrazivši: "Radi se o ženama koje se osjećaju slobodnima odjenuti što žele, kad žele i kako to žele. Sve mi volimo izgledati seksi, ali to ne znaju da vas želimo poj.....". » EW