Cest is d'Best: Sutra počinje četverodnevno ulično šarenilo

Hrvatska, Zagreb

Ulice u hipi bojama

U srijedu, 31. svibnja, u Zagrebu počinje 21. Međunarodni ulični festival Cest is d' Best s brojnim nastupima i performansima, kao što su zračne akrobacije na svili ili "Karneval", a trajat će do 3. lipnja. Alpinističko-umjetnička akcija u povodu 50-godišnjice hipi pokreta na pročelju zgrade na Cvjetnom trgu izvodi koreografiju sa cvijećem - simbolom radosti, ljubavi i ljepote. "Pastelizirati" će se pločnici Zrinjevca i gledati u oči s platanama koje će biti pretvorene u likove iz stripova ili crtića. » N1